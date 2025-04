La lymphe est un liquide s’écoulant hors des vaisseaux sanguins les plus petits. Le liquide se déplace entre les cellules, apporte des nutriments et évacue les cellules endommagées, les cellules cancéreuses et les germes. La lymphe passe ensuite par de minuscules conduits appelés vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux transportent la lymphe des tissus vers des points de collecte appelés ganglions lymphatiques.

Un lymphœdème est un gonflement d’un bras ou d’une jambe, car le flux lymphatique est bloqué.