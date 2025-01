La cause la plus fréquente chez les personnes âgées de moins de 70 ans est une malformation congénitale de la valvule.

Chez les personnes de plus de 70 ans, la cause la plus fréquente est un épaississement des clapets valvulaires (sclérose aortique).

La cause la plus fréquente dans les pays à faibles ressources est le rhumatisme articulaire aigu non traité. Le rhumatisme articulaire aigu est une complication rare d’une angine streptococcique non traitée que peut avoir un enfant.