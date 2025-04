Quelles sont les causes de la maladie des artères coronaires ?

La cause la plus fréquente de maladie des artères coronaires est l’athérosclérose, fréquemment connue sous le nom de durcissement des artères. Dans l’athérosclérose, le cholestérol et d’autres matières grasses s’accumulent lentement dans les artères. Cette accumulation s’appelle athérome ou plaque. La plaque peut :

Rétrécir l’artère et obstruer partiellement le flux sanguin vers le cœur

Se rompre soudainement, provoquant un caillot de sang qui obstrue l’artère et provoque une crise cardiaque

Les causes moins fréquentes incluent un spasme soudain d’une artère coronaire, généralement dû à l’utilisation de drogues telles que la cocaïne. Pendant un spasme, l’artère se referme soudainement. Si elle reste fermée assez longtemps, elle peut provoquer une crise cardiaque. Habituellement, le spasme s’arrête et l’artère s’ouvre à nouveau.