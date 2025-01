Les symptômes de la crise cardiaque sont similaires à ceux de l’angor, mais la douleur est généralement plus intense, dure plus longtemps et ne s’améliore pas avec le repos.

La personne peut avoir mal au milieu de la poitrine.

La douleur peut se propager au dos, à la mâchoire ou au bras gauche.

Moins souvent, la douleur se propage au bras droit.

La douleur peut se manifester dans un ou plusieurs de ces endroits et pas du tout dans la poitrine.

La personne peut se sentir en sueur et nerveuse.

Les lèvres, les mains ou les pieds peuvent devenir légèrement bleus.