La cause la plus fréquente de l’angor est le rétrécissement des artères qui transportent le sang vers le cœur (artères coronaires). Ce rétrécissement est le plus souvent causé par l’athérosclérose, fréquemment appelée durcissement des artères. Un dépôt de graisse s’accumule et peut lentement obstruer les artères et ralentir ou arrêter le flux sanguin. Lorsque le muscle cardiaque ne reçoit pas suffisamment de sang, une douleur est ressentie.

L’angor peut également être causé par un spasme de l’artère coronaire, qui est un rétrécissement soudain de l’artère. Certaines drogues comme la cocaïne peuvent déclencher un spasme.

Une anémie sévère (numération sanguine basse) augmente le risque d’angor. Avec l’anémie, le nombre de globules rouges pour transporter l’oxygène est réduit.