Quelles sont les causes du syndrome de Raynaud ?

les vaisseaux sanguins Vidéo

La plupart du temps, il n’y a pas de cause évidente du syndrome de Raynaud. Les symptômes sont plus évidents si vous avez froid et que vous fumez. Chez certaines personnes, un stress émotionnel déclenche les symptômes.

Parfois, le syndrome de Raynaud est causé par un autre trouble, tel que :