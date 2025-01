La cause de l’hypertension artérielle est généralement incertaine, elle se produit tout simplement. Ce type d’hypertension artérielle est dit « primaire » et est souvent héréditaire. Il est plus fréquent chez les personnes de plus de 45 ans et chez les adultes d’origine ethnique noire non hispanique que chez les adultes d’origine ethnique blanche non hispanique, les adultes d’origine ethnique asiatique non hispanique ou les adultes d’origine ethnique hispanique. Le risque de ce type d’hypertension artérielle est augmenté par :

Vieillissement

Surpoids ou obésité

Manque d’activité quotidienne

Stress

Tabagisme

Consommation d’une quantité de sel trop importante

Moins souvent, d’autres problèmes médicaux peuvent entraîner une hypertension artérielle (que l’on appelle hypertension artérielle « secondaire »), en particulier :

Problèmes rénaux

Problèmes hormonaux, comme un excès d’hormone thyroïdienne (hyperthyroïdie) ou d’hormones surrénaliennes (syndrome de Cushing)

Parfois, grossesse

De nombreux médicaments et substances peuvent augmenter la tension artérielle. La tension artérielle diminue lorsque les effets du médicament ou de la substance se dissipent, sauf si l’hypertension artérielle est due à d’autres causes. Les substances courantes qui augmentent la tension artérielle incluent :