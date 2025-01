Il existe 3 types d’effets secondaires avec le cathétérisme cardiaque. À savoir :

L’agent de contraste

Le cathéter dans le cœur

L’orifice réalisé par le cathéter dans l’artère d’un bras ou d’une jambe

L’agent de contraste procure une sensation de chaleur dans le corps lorsqu’il est injecté. Certaines personnes ont des nausées. Dans de rares cas, il peut y avoir des effets secondaires graves, tels qu’une hypotension artérielle, une réaction allergique grave ou une lésion rénale.

Parfois, le cathéter placé dans le cœur irrite le muscle cardiaque et entraîne un rythme cardiaque anormal. Dans de rares cas, le rythme cardiaque anormal est dangereux et requiert de recevoir un choc électrique au niveau du cœur (ce que l’on appelle défibrillation).

Généralement, l’orifice dans l’artère n’est que peu douloureux et cicatrise rapidement. Néanmoins, il commence parfois à saigner ou cicatrise de manière anormale. Dans de rares cas, l’artère se bouche et le sang n’irrigue plus le bras ou la jambe. Parfois, une intervention chirurgicale devra être réalisée pour résoudre ces problèmes.

Le risque de complications graves dépend beaucoup de :

L’état de santé général

L’âge

La sévérité du problème cardiaque

Globalement, le risque de présenter un problème grave, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, ou de décéder suite à l’examen est faible.