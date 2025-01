Le cœur est un organe creux composé de muscle. Le cœur et les vaisseaux sanguins font partie du système cardiovasculaire.

Le cœur fait circuler le sang dans les vaisseaux sanguins

Le sang transporte l’oxygène et les nutriments vers toutes les parties de l’organisme

Le cœur doit battre constamment tout au long de la vie et ne se repose jamais

Chaque minute, le cœur bat environ 70 fois et fait circuler environ 4 litres de sang. Le cœur bat plus vite et pompe plus intensément en cas d’exercice physique, lorsque l’organisme a besoin d’une plus grande quantité d’oxygène. Lorsque l’on contrôle son pouls, on mesure sa fréquence cardiaque, c’est-à-dire le nombre de battements par minute.

Le sang qui circule dans l’organisme apporte de l’oxygène et des nutriments aux tissus et aux organes. Les déchets de ces tissus et organes sont transportés par le sang vers les poumons et les reins en vue de leur élimination de l’organisme.