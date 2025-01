L’athérosclérose débute par des petites lésions répétées du revêtement des artères. Les lésions peuvent être provoquées par :

Hypertension artérielle

Cholestérol élevé

Glycémie élevée, en cas de diabète

Certaines infections par des bactéries ou des virus

Tabagisme

Une fois que le revêtement de l’artère est endommagé, les globules blancs se fixent à l’artère et recueillent les cellules graisseuses et le cholestérol. Les cellules et le cholestérol s’accumulent pour former des amas durs appelés plaques (athéromes). Au fur et à mesure que les plaques grossissent, elles commencent à obstruer le flux sanguin.