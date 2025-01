Qu’est-ce qui cause un anévrisme de l’aorte abdominale ?

Qu’est-ce qui cause un anévrisme de l’aorte abdominale ?

La cause la plus fréquente est une faiblesse de la paroi de l’aorte. Cette faiblesse est généralement provoquée par un durcissement et un rétrécissement de l’aorte (athérosclérose).

Les causes moins fréquentes sont les suivantes :