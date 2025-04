Les vaccins permettent à l’organisme de se préparer à combattre certaines infections. Contrairement aux médicaments, ils ne combattent pas les germes après l’infection. Les vaccins vous évitent de contracter certaines infections.

Les vaccins sont parfois appelés « immunisations », car ils enseignent à votre système immunitaire comment combattre certaines maladies. Lorsqu’un vaccin vous protège contre une certaine maladie, on dit que vous êtes « immunisé(e) » contre cette maladie.

Chaque vaccin est conçu pour prévenir un type d’infection spécifique. Par exemple, le vaccin contre la grippe permet de prévenir uniquement de la grippe. Parfois, il est nécessaire de renouveler l’administration d’un vaccin pour qu’il soit efficace. Comme les vaccins sont le plus souvent administrés par injection, ils sont souvent combinés pour éviter de multiplier les injections.

Les vaccins sont administrés aux bébés et aux enfants en suivant un calendrier standard

Le calendrier a été élaboré selon l’âge auquel les enfants commencent à présenter un risque de contracter diverses infections

Le fait de ne pas respecter le calendrier et de se faire vacciner tardivement expose votre enfant au risque de contracter une infection grave.

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de prévention des maladies) fournissent des calendriers de vaccination à jour et d’autres informations utiles, disponibles ici :