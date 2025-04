Trois fois plus de garçons que de filles présentent des tics. Les tics apparaissent généralement entre 4 et 6 ans, deviennent plus sévères entre 10 et 12 ans, puis s’améliorent et finissent par disparaître. Il est très rare que les tics persistent jusqu’à l’âge adulte.

Les personnes qui ont des tics présentent souvent d’autres troubles, tels qu’une anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs ou des troubles de l’attention et de l’apprentissage.