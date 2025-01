Parfois, la cause est inconnue. Mais, habituellement, les spasmes infantiles surviennent chez les nourrissons présentant un grave trouble cérébral.

Les bébés présentant un trouble cérébral provoquant des spasmes se développent généralement plus lentement que les autres bébés. Par exemple, ils peuvent mettre plus de temps avant de se lever, de marcher ou de comprendre le langage. Plus tard, ils peuvent avoir des difficultés de réflexion et de communication.