On parle d’épilepsie lorsqu’une personne présente des convulsions régulièrement pendant une longue période.

Certains enfants qui ont des convulsions une fois, n’en présentent plus jamais et ne sont pas épileptiques. Les enfants épileptiques ont des convulsions fréquentes, mais le nombre de crises varie. Certains enfants n’ont qu’une ou deux crises par an. Certains enfants ont des crises tous les jours.