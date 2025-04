Le trouble oppositionnel avec provocation est un problème de comportement dans le cadre duquel l’enfant est négatif et difficile, et désobéit de manière répétée aux enseignants et aux parents.

De nombreux enfants agissent parfois de cette façon, mais un enfant présentant un trouble oppositionnel avec provocation agit de cette manière en permanence. Pour que cela soit considéré comme trouble, le comportement de l’enfant doit être suffisamment grave pour affecter les relations ou le travail scolaire.

Fréquemment, les enfants présentant ce trouble :

Se disputent avec des adultes

Se mettent en colère facilement et fréquemment

Ignorent les règles et les instructions

Importunent les autres à dessein

Rejettent la responsabilité de leurs erreurs sur les autres

Semblent en colère et amers

Se contrarient facilement

N’ont pas de bonnes compétences sociales

Cependant, les enfants présentant un trouble oppositionnel avec provocation connaissent la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.

Le comportement oppositionnel avec provocation apparaît généralement à l’âge préscolaire. Cependant, il peut apparaître à l’école élémentaire ou même au collège.