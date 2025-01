La puberté est la dernière partie de l’enfance au cours de laquelle les garçons et les filles deviennent sexuellement matures. Les enfants commencent à ressembler davantage à des adultes et deviennent capables d’avoir des bébés. Chez les garçons, la barbe et les poils poussent, la voix mue et les testicules se développent. Chez les filles, les seins et les poils pubiens se développent. La puberté survient généralement entre 8 et 13 ans pour les filles et entre 10 et 14 ans pour les garçons.