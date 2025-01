La carence en hormone de croissance est une affection provoquée par le manque de production d’hormone de croissance par l’hypophyse. Cela peut entraîner un retard de croissance et une petite taille.

Une petite taille est une taille qui est inférieure à la taille de la quasi-totalité des autres enfants du même âge et du même sexe.

Une petite taille ne signifie pas toujours qu’il existe un problème.

Les autres symptômes de carence en hormone de croissance dépendent de l’âge de l’enfant et de la cause de la carence.

Si l’enfant présente un déficit en hormone de croissance, les médecins administrent des injections d’hormone de croissance.

La petite taille est différente du nanisme, qui est également appelé ostéochondrodysplasie. Les enfants atteints d’un nanisme souffrent d’une maladie génétique qui entraîne une anomalie de la croissance et du développement des os et du cartilage en plus d’une petite taille.