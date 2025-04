Un bébé prématuré est un bébé qui est né trop tôt. Une grossesse complète dure entre 37 et 40 semaines. Par conséquent, un bébé prématuré est né avant la 37e semaine de grossesse.

Plus le bébé est prématuré, plus il est probable qu’il présente des complications à la naissance et plus tard. Les bébés nés avant 23 semaines ne vivront probablement pas.