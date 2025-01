Petit pour l’âge gestationnel (PAG) est un terme utilisé pour décrire un bébé qui est plus petit que la plupart des bébés. L’âge gestationnel est le stade de la grossesse, mesuré en semaines. Il est important de comparer le poids selon l’âge gestationnel, car, normalement, plus un bébé naît prématurément, plus il est petit. Il est également important de comparer les bébés du même sexe, car les filles ont tendance à être un peu plus petites que les garçons. Donc, les bébés qui pèsent moins que 90 % des bébés du même sexe au même âge gestationnel sont PAG.

Certains bébés sont PAG car cela est héréditaire.

D’autres bébés sont PAG parce que certains problèmes les ont empêchés de grandir autant qu’ils n’auraient dû dans l’utérus (retard de croissance).

Les problèmes pouvant provoquer un PAG sont les problèmes placentaires, la prise de drogues pendant la grossesse, les problèmes de santé de la mère ou du fœtus et le manque de soins médicaux pendant la grossesse.

La plupart des bébés PAG ressemblent aux autres bébés nés au même âge gestationnel, mais ils sont tout simplement plus petits

La plupart des bébés PAG ont rattrapé leur retard de croissance vers l’âge de 1 an et atteignent normalement leur taille adulte

Les bébés dont la croissance a été limitée dans l’utérus en raison d’un problème grave sont plus susceptibles d’avoir des problèmes par la suite