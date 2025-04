Tout le monde a besoin d’eau et de certaines substances chimiques (électrolytes) pour être en bonne santé. Normalement, nous buvons des liquides pour répondre à ce besoin, et le fait d’avoir soif indique que l’on a besoin de plus de liquides. Cependant, les bébés et les très jeunes enfants ne peuvent pas toujours dire lorsqu’ils ont besoin de boire, tout spécialement lorsqu’ils sont malades.

Qu’est-ce que la déshydratation chez l’enfant ? La déshydratation est le fait de ne pas avoir suffisamment d’eau dans l’organisme. Les enfants se déshydratent le plus souvent lorsqu’ils vomissent ou ont la diarrhée (selles molles et fréquentes) et qu’ils ne boivent pas assez pour compenser. La fièvre aggrave la déshydratation. Les vomissements et la diarrhée peuvent provoquer une déshydratation.

Chez les bébés, l’ingestion d’une quantité trop faible de lait lors de l’allaitement peut provoquer une déshydratation.

Une déshydratation sévère peut rendre les enfants très malades et peut parfois se révéler mortelle.

Un enfant déshydraté a besoin de liquides et de minéraux appelés électrolytes.

Le lait maternel et les solutions buvables de réhydratation (vendues en pharmacie et en supermarché) contiennent le bon équilibre en eau et en électrolytes Ce n’est pas le cas des sodas, jus de fruits et boissons énergétiques qui n’ont pas le bon équilibre en eau et électrolytes.