Les symptômes du reflux apparaissent généralement peu après la naissance et sont plus sévères vers l’âge de 6 ou 7 mois. Puis, les symptômes s’atténuent progressivement et disparaissent généralement vers l’âge de 18 mois environ.

Chez le bébé, les symptômes les plus fréquents sont :

Vomissements

Régurgitations importantes

Si le bébé vomit beaucoup, il peut ne pas prendre du poids comme il le devrait. Si de l’acide arrive dans la gorge et la trachée, le bébé peut tousser et présenter une respiration sifflante.

Chez l’enfant, les symptômes les plus fréquents sont :

Douleur thoracique

Maux de ventre

Parfois, brûlures d’estomac (sensation douloureuse de brûlure dans la poitrine)

Chez l’adolescent, le symptôme le plus fréquent est :