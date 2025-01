Quelles sont les causes de l’invagination ?

Les médecins ne connaissent pas les causes de l’invagination chez le jeune enfant, mais elle constitue la cause la plus courante d’occlusion intestinale chez les enfants âgés de 6 mois à 3 ans.

En cas d’invagination chez un enfant plus grand, elle est généralement provoquée par un problème intestinal, comme un polype (petite masse) ou une tumeur.

Les enfants atteints de mucoviscidose sont plus susceptibles de présenter une invagination.