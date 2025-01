Parfois, une partie de l’intestin est piégée et le renflement devient ferme, sensible et rouge. L’apport sanguin de l’intestin peut être rompu (affection que l’on appelle strangulation), ce qui est très douloureux et dangereux.

Il faut se rendre immédiatement à l’hôpital si l’enfant semble présenter une hernie inguinale piégée.