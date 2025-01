Signes de TDAH chez l’enfant :

Difficultés à être attentifs

Extrêmement actif physiquement

Très impulsif (fait des choses sans réfléchir)

Par rapport aux adultes, tous les enfants ont un peu de difficultés à se concentrer et à rester assis. Cependant, les enfants présentant un TDAH ont beaucoup plus de problèmes que les autres enfants.

Signes de difficultés à être attentif(ve) :

Ne pas écouter lorsque quelqu’un parle

Ne pas suivre les instructions ou ne pas finir les tâches

Éviter les tâches qui demandent beaucoup de réflexion

Difficultés à organiser les tâches

Être facilement distrait(e)

Tendance à perdre ou oublier les choses

Signes d’hyperactivité :

Jouer avec ses mains ou ses pieds, ou bouger constamment les jambes

Ne pas rester assis, à l’école comme à la maison

Courir et grimper plus que la normale

Difficultés à jouer calmement

Parler plus que la normale

Signes d’impulsivité :

Crier des réponses avant que la question ne soit posée

Difficultés à attendre son tour

Parler de manière inopportune ou interrompre les autres

Chez la plupart des enfants atteints du TDAH, l’hyperactivité s’atténue avec l’âge, car ils sont plus en mesure de la contrôler. La majorité d’entre eux deviennent des adultes créatifs et productifs. Cependant, lorsqu’il n’est pas traité, le TDAH augmente la probabilité d’abus d’alcool ou des substances, et de suicide.