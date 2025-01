Les enfants dyslexiques d’âge préscolaire peuvent :

Commencer à parler plus tard que les autres enfants de leur âge

Avoir des difficultés à prononcer, choisir et remplacer les mots

Avoir des difficultés à se souvenir du nom des lettres, des chiffres, des couleurs et des images

Les enfants dyslexiques en âge scolaire peuvent avoir des difficultés à :

Marier des sons

Faire rimer les mots

Reconnaître le nombre de syllabes dans les mots et les mettre dans le bon ordre

Diviser les mots en syllabes

De nombreux enfants dyslexiques confondent les lettres qui se ressemblent, tels que b et d, ou w et m, ou n et h. Ils peuvent également inverser les lettres d’un mot qu’ils écrivent, comme écrire on au lieu de no. Ceci n’est pas toujours un signe de dyslexie, car de nombreux jeunes enfants non dyslexiques font également ces erreurs durant les années de cours élémentaire.