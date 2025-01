L’adolescence est la période de la vie où l’enfant grandit pour devenir un adulte indépendant. Elle commence généralement vers l’âge de 10 ans et dure jusqu’au début de la vingtaine. Toutefois, l’adolescence est souvent assimilée à la décennie qui commence à l’âge de 10 ans.

Les adolescents traversent de nombreux changements physiques, mentaux et émotionnels. Ils essaient de comprendre qui ils seront une fois adultes. Au fur et à mesure que les adolescents se développent, ils se comportent de plus en plus souvent comme des adultes et de moins en moins souvent comme des enfants.

Quels sont les troubles du comportement chez l’adolescent ? De nombreux adolescents essaient des activités à risque, comme le fait de conduire trop vite ou de boire de l’alcool. Un manque de jugement occasionnel est différent d’un mauvais comportement grave qui requiert l’aide d’un professionnel. Les activités à risque deviennent des troubles du comportement lorsqu’elles sont fréquentes chez l’adolescent. Ou si l’adolescent fait quelque chose de très grave, comme blesser quelqu’un ou utiliser une arme lors d’une bagarre. Certains troubles du comportement chez l’adolescent comprennent : Consommation d’alcool ou de drogues

Les pratiques sexuelles à risque, telles que l’absence de contraception ou de protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles, également appelées MST ou maladies sexuellement transmissibles)

Absence de travail personnel à l’école et mauvais résultats scolaires

Bagarre ou violence

Automutilation

Vol

Absentéisme scolaire

Fugues

Appartenance à une bande