Dans la neurofibromatose, de nombreuses petites excroissances charnues de tissu nerveux (neurofibromes) se développent sur ou sous la peau et dans d’autres parties de l’organisme. Il existe plusieurs types de neurofibromatose. Certains types sont diagnostiqués chez le bébé et l’enfant, et d’autres sont plus fréquemment diagnostiqués chez l’adulte.

Les neurofibromes cutanés peuvent affecter l’apparence.

Les neurofibromes provoquent parfois des symptômes en exerçant une pression sur des nerfs.

La plupart des neurofibromes ne sont pas cancéreux, mais certains le sont.

Les médecins peuvent voir et sentir les neurofibromes sur la peau.

Les médecins réalisent une TDM (tomodensitométrie) ou une IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau et du corps à la recherche d’autres neurofibromes.

Cette pathologie est incurable, mais les médecins pratiquent parfois une intervention chirurgicale ou utilisent des lasers pour retirer certains neurofibromes.

Les médecins ont recours à la chimiothérapie pour les neurofibromes cancéreux.