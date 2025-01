La maladie de von Hippel-Lindau est une affection génétique qui entraîne le développement de tumeurs dans plusieurs organes. Les tumeurs les plus fréquentes se composent de vaisseaux sanguins (angiomes) et se développent dans le cerveau et le fond des yeux (rétine). D’autres types de tumeur se forment dans les glandes surrénales, les reins, le foie ou le pancréas. Ces tumeurs peuvent être cancéreuses ou non.

Les symptômes dépendent de la localisation des tumeurs et apparaissent généralement entre 10 et 30 ans.

L’enfant, ainsi que tous les membres de sa famille proche, sont soumis à des analyses génétiques.

Le traitement consiste en une chirurgie visant à retirer les tumeurs si possible.

L’enfant devra passer fréquemment des examens d’imagerie afin d’identifier les tumeurs car un traitement précoce est le plus efficace.

Chez les personnes atteintes de la maladie de von Hippel-Lindau, le risque de cancer du rein augmente avec l’âge.