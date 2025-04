Le harcèlement est le fait de blesser quelqu’un par des actions (comme frapper la personne ou lui casser ses affaires) ou des mots (taquineries, agressions ou menaces). Le harceleur peut être plus costaud, plus fort ou plus populaire que la victime.

Le harcèlement peut se dérouler dans de nombreux lieux, tels que la maison, l’école ou le travail. Elle peut avoir lieu une fois ou se répéter plusieurs fois.

Les harceleurs peuvent aussi bien être des garçons que des filles

Le harcèlement peut survenir à tout âge, de l’âge préscolaire à l’âge adulte

De nombreux étudiants sont harcelés par e-mails, SMS ou via les réseaux sociaux (il s’agit de cyberharcèlement)

Le harcèlement ou le fait d’être harcelé ne fait pas partie d’une enfance normale

Envoyer des sextos consiste à envoyer numériquement des messages ou des photos sexuels à quelqu’un. Les sextos peuvent conduire à un harcèlement si quelqu’un veut blesser ou humilier la personne dont les photos ou messages à caractère sexuel ont été partagés.