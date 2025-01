Les enfants et les adolescents sont parfois violents. La plupart de ces enfants ne sont plus violents et ne commettent pas d’infractions violentes à l’âge adulte. Cependant, les enfants qui deviennent violents avant le collège peuvent être plus susceptibles de commettre des infractions plus tard dans la vie.

L’intimidation est une forme particulière de violence dans laquelle un enfant est la cible d’un autre enfant ou fait mal à un autre enfant qui est plus petit ou moins puissant.

Les enfants qui sont des membres d’un gang sont plus susceptibles de faire des choses violentes, y compris utiliser des armes à feu. Certains gangs imposent de faire quelque chose de violent pour pouvoir intégrer le gang.