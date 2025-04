Quels sont les symptômes de l’atrésie œsophagienne et de la fistule trachéo-œsophagienne ?

Pour l’atrésie œsophagienne, les symptômes comprennent :

Toux, suffocation et salivation lorsque le bébé se nourrit

La fistule trachéo-œsophagienne est dangereuse parce que les aliments avalés et la salive passent par l’orifice jusque dans la trachée et les poumons et provoquent :