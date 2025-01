Le crâne d’un bébé est constitué de plusieurs os différents. Pendant les deux premières années, ces os sont reliés de façon lâche. Plus tard, les os se développent et fusionnent en un os solide. Mais avant que les os ne se développent, une augmentation de la pression du liquide dans le cerveau peut entraîner la séparation des os. Cela empêche que la pression ne devienne dangereusement élevée, mais cela rend la tête du bébé plus grosse. Le crâne des enfants plus âgés et des adultes ne peut pas se dilater, donc une augmentation de la pression endommage le cerveau et peut rapidement être mortelle.

Les éléments suivants peuvent provoquer une accumulation de liquide dans le cerveau :

Malformations congénitales du cerveau

Saignement dans le cerveau

Tumeurs cérébrales

Infections cérébrales

Les bébés peuvent naître avec une hydrocéphalie ou cette dernière peut se développer après la naissance.