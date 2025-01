Le syndrome de Marfan est un trouble qui affecte le tissu conjonctif de l’organisme. Le tissu conjonctif est composé des muscles, tendons, cartilage et autres parties maintenant les os, les articulations, les organes et les tissus ensemble. Dans le syndrome de Marfan, le tissu conjonctif est plus faible que la normale et il se distend, ressort ou se déchire. Le syndrome de Marfan peut provoquer des problèmes affectant les yeux, le cœur et les poumons.

Le syndrome de Marfan est héréditaire.

Les personnes atteintes du syndrome de Marfan ont tendance à être très grandes et minces

Le syndrome de Marfan peut être léger ou sévère

Les personnes atteintes du syndrome de Marfan peuvent présenter des problèmes oculaires, cardiaques et pulmonaires

La complication la plus grave du syndrome de Marfan est un problème d’aorte (la plus grosse artère de l’organisme)

Autrefois, les personnes atteintes du syndrome de Marfan avaient une espérance de vie courte, mais aujourd’hui la plupart des personnes atteintes du syndrome de Marfan vivent jusqu’à 70 ans

Le syndrome de Marfan est incurable, mais les médecins peuvent traiter certains symptômes