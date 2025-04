Otite moyenne Image

L’oreille moyenne est la partie de l’oreille qui se trouve juste derrière le tympan. Des germes peuvent pénétrer dans l’oreille moyenne et entraîner une infection. Une infection de l’oreille moyenne est également appelée otite moyenne. On parle d’infection aiguë de l’oreille moyenne lorsqu’elle apparaît soudainement et provoque de nombreux symptômes immédiatement.