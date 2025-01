La mucoviscidose est une maladie qui se transmet dans les familles (maladie héréditaire). Elle rend les liquides présents dans les poumons, le système digestif et de nombreux autres organes épais et visqueux. Les enfants atteints de mucoviscidose présentent de nombreux problèmes de santé, notamment des difficultés respiratoires, des infections pulmonaires et un retard de croissance. La mucoviscidose est plus fréquente chez les personnes d’origine ethnique blanche et est aussi fréquente chez les garçons que chez les filles.

La mucoviscidose se déclare lorsque les deux parents transmettent un gène défectueux à leur enfant

Ce gène défectueux augmente alors la viscosité des liquides dans les poumons, le foie, le pancréas et le système digestif

Les symptômes se déclarent généralement chez le nourrisson où le jeune enfant, et comprennent des vomissements, une incapacité à prendre du poids et une toux

Les médecins réalisent des analyses du sang et de la sueur ainsi que des analyses génétiques pour diagnostiquer la mucoviscidose

Le traitement consiste à administrer des médicaments pour faciliter la respiration et la digestion, et prévenir les infections

Aux États-Unis, les personnes atteintes de la mucoviscidose nées en 2019 devraient vivre jusqu’à 48 ans environ.