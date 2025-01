La méningite est une infection des couches de tissu (que l’on appelle méninges) recouvrant le cerveau et la moelle épinière. La méningite est souvent provoquée par un virus, mais le type de méningite le plus grave est causé par des bactéries. Les méningites virales et bactériennes peuvent provoquer des problèmes cérébraux.

Les enfants plus âgés atteints de méningite présentent en général une raideur de la nuque, de la fièvre et des céphalées.

Les bébés atteints de méningite sont généralement irritables (même lorsqu’ils sont portés), se nourrissent mal ou vomissent.

Les médecins peuvent déterminer si un enfant présente une méningite en réalisant une rachicentèse et des analyses de sang.

Les vaccins (injections réalisées chez les enfants en bonne santé pour les protéger contre certaines infections) peuvent prévenir certains types d’infections bactériennes provoquant une méningite.

Les médecins traitent la méningite bactérienne avec des antibiotiques.

La méningite peut être mortelle chez certains enfants même avec un traitement.