Le neuroblastome est un type de cancer qui se développe dans des cellules nerveuses immatures dans différentes parties du corps. Le neuroblastome est le cancer le plus fréquent chez le bébé, et l’un des cancers les plus fréquents chez le jeune enfant.

Le neuroblastome commence généralement dans les glandes surrénales (localisées au-dessus des reins) ou dans les nerfs qui passent près de la colonne vertébrale dans le thorax ou le ventre

Le cancer peut commencer à se développer avant même la naissance

Le neuroblastome se propage souvent à d’autres parties du corps, comme les os, la peau et la moelle épinière

Le pronostic est meilleur si l’enfant est jeune et si le cancer ne s’est pas propagé

Les médecins traitent le neuroblastome au moyen d’une chirurgie, d’une chimiothérapie, et parfois d’une radiothérapie