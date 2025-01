Quelles sont les causes du syndrome de Down ?

Quelles sont les causes du syndrome de Down ?

Le syndrome de Down est provoqué par des anomalies au niveau d’un chromosome. Les personnes atteintes du syndrome de Down ont un 21e chromosome supplémentaire. Plutôt que d’avoir 2 de ces chromosomes, les personnes atteintes du syndrome de Down en ont 3. (Le syndrome de Down est également appelé trisomie 21.)

Environ 1 enfant sur 700 naît avec le syndrome de Down. Le risque d’avoir un bébé avec le syndrome de Down est plus élevé si :