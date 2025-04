Le croup est un gonflement de la trachée et du larynx. Il est provoqué par une infection virale et est plus fréquent chez les enfants âgés entre 6 mois et 3 ans.

Les enfants atteints de croup ont une toux qui ressemble à l’aboiement d’un phoque

Ils peuvent émettre un grincement sonore lorsqu’ils inspirent (stridor) et avoir de la fièvre et le nez qui coule.

La plupart des enfants se rétablissent chez eux en 3 à 4 jours, mais certains doivent être hospitalisés.

Contacter immédiatement un médecin si l’enfant a du mal à respirer.