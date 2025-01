Quelles sont les causes de la bronchiolite ?

Plusieurs virus différents peuvent être à l’origine de la bronchiolite. Le VRS (virus respiratoire syncytial) est la cause la plus fréquente. La bronchiolite est plus fréquente en hiver lorsque les virus se propagent facilement.

Les médecins pensent que la bronchiolite peut être plus fréquente et plus grave chez les nourrissons dont les mères fument, en particulier si elles ont fumé pendant leur grossesse.