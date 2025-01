Les symptômes peuvent commencer jusqu’à 10 jours avant le début des règles et s’estompent généralement lorsqu’elles commencent. Les symptômes peuvent s’intensifier et durer plus longtemps à l’approche de la ménopause (l’arrêt des règles).

Les symptômes mentaux et émotionnels peuvent comprendre :

Sentiment de tristesse ou dépression

Nervosité

Sautes d’humeur (alterner entre une joie et une tristesse très intenses)

Accès de colère

Volonté d’isolement

Confusion

Difficultés de concentration

Oublis

Les symptômes physiques peuvent comprendre :

Lourdeur et sensibilité des seins

Crampes, pesanteur ou pression dans le bas-ventre

Céphalées

Ballonnements

Prise de poids

Constipation

Difficultés à s’endormir ou sommeil perturbé

Acné

Nausées ou vomissements

Fatigue ou manque d’énergie

Douleurs dorsales, articulaires et musculaires

Les pathologies listées ci-dessous n’entrent pas dans le cadre du SPM. Cependant, si vous êtes atteinte de l’une d’entre elles, ses symptômes peuvent s’intensifier pendant le SPM :

Troubles convulsifs

Maladies du tissu conjonctif, telles que lupus ou polyarthrite rhumatoïde

Troubles respiratoires, tels qu’asthme et allergies

Migraines

Troubles de l’humeur, tels que dépression

Si le SPM est suffisamment intense pour perturber votre vie quotidienne, vous pourriez présenter une forme sévère de SPM appelée trouble dysphorique prémenstruel.