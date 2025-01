Vous pouvez choisir d’accoucher :

À l’hôpital

Dans une maternité privée

Vers votre domicile

Aux États-Unis, la plupart des femmes accouchent à l’hôpital. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l’aise à l’hôpital. Cependant, on y trouve des médecins, des infirmiers et des équipements pour prendre en charge tout problème imprévu que vous ou votre enfant rencontreriez.

Une maternité est un établissement médical qui a une atmosphère plus familiale qu’un hôpital. Parfois, les maternités offrent une plus grande flexibilité (par exemple en autorisant les visites à toute heure ou en vous laissant rentrer chez vous plus tôt). Certaines maternités sont intégrées aux hôpitaux. D’autres maternités sont des établissements indépendants qui ont conclu des accords avec les hôpitaux voisins en cas de complications.

L’accouchement à domicile n’est généralement pas recommandé. Bien que la plupart des accouchements se déroulent sans problème, même les femmes en bonne santé et à terme peuvent soudainement présenter des problèmes graves que personne ne peut prédire. Bon nombre de ces problèmes peuvent difficilement être traités à domicile, et ils peuvent mettre en danger votre bébé.