Parfois oui et parfois non. Il est normal d’avoir des saignements vaginaux pendant les règles. Les règles commencent habituellement tous les 21 à 35 jours (ou jusqu’à 45 jours chez les adolescentes). Les saignements pendant les règles durent généralement de 3 à 7 jours. Les filles ont généralement leurs premières règles entre l’âge de 10 et 16 ans.

Les filles nouvellement nées peuvent avoir un peu de saignement vaginal jusqu’à 2 semaines après la naissance - ceci est également normal. Si le saignement vaginal continue chez les filles nouvellement nées pendant plus de 2 semaines, elles doivent être examinées par un médecin.