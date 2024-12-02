La mastite est une inflammation douloureuse du sein, habituellement accompagnée d’une infection.
Si vous allaitez, vous pouvez contracter une infection du sein, également appelée « mastite ». Les infections du sein surviennent généralement dans les 6 semaines suivant l’accouchement.
Vous présentez une zone rouge et enflée sur le sein
La région infectée est douloureuse, chaude et sensible
Vous pouvez avoir besoin de prendre des antibiotiques
Poursuivre l’allaitement ne présente aucun risque pour votre bébé, même en cas d’infection
Quelles sont les causes de la mastite ?
Les infections mammaires surviennent lorsque des bactéries pénètrent dans les canaux lactifères et infectent les seins. Elles sont plus susceptibles de survenir en cas de fissures de la peau des mamelons. Ces fissures peuvent apparaître si l’enfant n’est pas maintenu dans la bonne position pendant l’allaitement.
Quels sont les symptômes de la mastite ?
Une partie du sein est :
Douloureuse
Rouge
Chaude
Sensible au toucher
L’infection peut entraîner une accumulation de pus appelée abcès. Un abcès provoque l’apparition d’un nodule très douloureux.
Dans de rares cas, du pus peut s’écouler du mamelon.
Comment les médecins traitent-ils une mastite ?
Ce que font les médecins :
Prescrivent des antibiotiques
Ils demandent à la personne de boire beaucoup de liquides
Vous pouvez continuer à allaiter votre enfant pendant le traitement.
En cas d’abcès, votre médecin peut anesthésier la zone touchée et pratiquer une petite incision pour drainer le pus.