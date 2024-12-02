Quelles sont les causes de la mastite ?

Quelles sont les causes de la mastite ?

Les infections mammaires surviennent lorsque des bactéries pénètrent dans les canaux lactifères et infectent les seins. Elles sont plus susceptibles de survenir en cas de fissures de la peau des mamelons. Ces fissures peuvent apparaître si l’enfant n’est pas maintenu dans la bonne position pendant l’allaitement.