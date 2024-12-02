Le post-partum fait référence à la période qui suit l’accouchement. Généralement, on considère que le post-partum couvre les 6 premières semaines suivant l’accouchement.

L’utérus est l’organe qui accueille le fœtus, qui s’y développe jusqu’à la naissance.

Qu’est-ce qu’une infection de l’utérus ? L’utérus peut être infecté après la naissance du bébé. Ces infections sont rares, mais graves. Les infections de l’utérus peuvent survenir peu après l’accouchement

Vous présenterez une douleur dans le bas-ventre, de la fièvre, et des pertes malodorantes

Des antibiotiques permettent habituellement de guérir l’infection

Quelles sont les causes d’une infection du post-partum dans l’utérus ? Les bactéries qui vivent normalement à l’intérieur et autour du vagin peuvent infecter l’utérus après l’accouchement. Vous présentez un risque plus élevé d’infection du post-partum dans l’utérus dans les cas suivants : Examens vaginaux nombreux pendant le travail

Travail long

Césarienne plutôt qu’accouchement par voie basse Parfois, les médecins administrent des antibiotiques avant une césarienne pour permettre de prévenir toute infection.