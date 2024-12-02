Le post-partum fait référence à la période qui suit l’accouchement. Généralement, on considère que le post-partum couvre les 6 premières semaines suivant l’accouchement.
L’utérus est l’organe qui accueille le fœtus, qui s’y développe jusqu’à la naissance.
Qu’est-ce qu’une infection de l’utérus ?
L’utérus peut être infecté après la naissance du bébé. Ces infections sont rares, mais graves.
Les infections de l’utérus peuvent survenir peu après l’accouchement
Vous présenterez une douleur dans le bas-ventre, de la fièvre, et des pertes malodorantes
Des antibiotiques permettent habituellement de guérir l’infection
Quelles sont les causes d’une infection du post-partum dans l’utérus ?
Les bactéries qui vivent normalement à l’intérieur et autour du vagin peuvent infecter l’utérus après l’accouchement.
Vous présentez un risque plus élevé d’infection du post-partum dans l’utérus dans les cas suivants :
Examens vaginaux nombreux pendant le travail
Travail long
Césarienne plutôt qu’accouchement par voie basse
Parfois, les médecins administrent des antibiotiques avant une césarienne pour permettre de prévenir toute infection.
Quels sont les symptômes d’une infection du post-partum dans l’utérus ?
Les symptômes surviennent généralement 1 à 3 jours après l’accouchement et comprennent les suivants :
Douleur dans le bas-ventre
Fièvre et frissons
Sensation de malaise général
Pertes vaginales malodorantes
Comment les médecins déterminent-ils la présence d’une infection du post-partum dans l’utérus ?
Généralement, un examen permet de poser le diagnostic. Le médecin peut réaliser des examens pour rechercher d’autres causes possibles de la douleur et de la fièvre, telles qu’une infection des voies urinaires (IVU).
Comment les médecins traitent-ils les infections du post-partum dans l’utérus ?
Vous êtes admise à l’hôpital et recevez des antibiotiques par voie intraveineuse (IV).