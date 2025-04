Le cancer est une anomalie du développement des cellules. Les cellules cancéreuses ne ressemblent pas à des cellules normales, ne fonctionnent pas comme des cellules normales et se multiplient de manière incontrôlée. Elles peuvent se propager et détruire les tissus sains environnants. Parfois, les cellules cancéreuses peuvent migrer jusqu’à des régions éloignées de l’organisme et y proliférer. Lorsque le cancer a migré vers une autre région de l’organisme, on parle de cancer métastatique. Un cancer peut se développer à partir de tout tissu de l’organisme.

Qu’est-ce que le cancer du sein ? Un cancer du sein survient lorsque des cellules cancéreuses se développent dans le sein. Les cancers du sein surviennent souvent dans les glandes qui produisent le lait maternel ou dans les canaux lactifères (canaux qui transportent le lait des glandes qui le produisent jusqu’aux mamelons). Le cancer du sein tue plus de femmes que tout autre cancer, à l’exception du cancer du poumon

Le cancer du sein peut également toucher les hommes

Bien connaître l’aspect et la texture normaux de ses seins peut permettre de détecter un cancer du sein au stade précoce ; il est important de consulter un médecin si l’un de vos seins change d’aspect ou de texture

Si votre mère, votre sœur ou votre fille est atteinte d’un cancer du sein, vous pourriez être plus susceptible de développer un cancer du sein ; il est important de consulter un médecin pour savoir à quelle fréquence faire des dépistages

La mammographie, une radiographie des seins, est une méthode fréquente de dépistage du cancer du sein chez les femmes de plus de 40 ans ou celles qui présentent un risque accru de cancer du sein

Le traitement comprend en général une chirurgie et souvent une radiothérapie, une chimiothérapie et des médicaments anti-hormonaux

Quelles sont les causes du cancer du sein ? Les médecins ne savent pas exactement pourquoi le cancer du sein touche certaines femmes. Cependant, il existe également certains facteurs de risque. Ainsi, vous êtes plus susceptible de développer un cancer du sein dans les situations suivantes : Vous êtes porteuse du gène BRCA1 ou BRCA2 , responsable du cancer du sein

Vous avez plus de 50 ans

Vous avez déjà présenté un cancer du sein par le passé

Votre mère, votre sœur ou votre fille a présenté un cancer du sein Le cancer du sein peut également toucher les femmes qui ne sont pas concernées par ces facteurs de risque.