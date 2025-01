Quelles sont les causes de l’infertilité ?

Quelles sont les causes de l’infertilité ?

Les causes les plus fréquentes de l’infertilité féminine sont les suivantes :

Absence d’ovulation : parfois, les ovaires de la femme ne libèrent pas systématiquement un ovule chaque mois

Obstruction ou lésion des trompes de Fallope (les canaux qui transportent les ovules des ovaires à l’utérus)

Problèmes au niveau de l’abdomen ou de l’utérus

L’absence d’ovulation peut avoir diverses causes. Par exemple, elle peut être due à des déséquilibres hormonaux, à des ovaires polykystiques, à des troubles des conduites alimentaires, à une ménopause précoce, à un excès d’exercice physique et à certains médicaments.

Une obstruction des trompes de Fallope empêche les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule, ou l’ovule fécondé d’atteindre l’utérus. Les trompes peuvent être obstruées par du tissu cicatriciel. Ce tissu cicatriciel peut provenir d’infections, telles qu’une maladie pelvienne inflammatoire, d’une rupture de l’appendice ou d’une grossesse s’étant développée dans les trompes (grossesse extra-utérine).

Les problèmes au niveau de l’abdomen ou de l’utérus peuvent empêcher l’ovule de pénétrer dans les trompes de Fallope, ou l’ovule fécondé de s’implanter dans l’utérus. Les problèmes au niveau de l’abdomen ou de l’utérus comprennent la présence de tissu cicatriciel dû à une chirurgie antérieure, des malformations congénitales de l’utérus et des excroissances anormales, telles que l’endométriose ou des fibromes.

D’autres facteurs peuvent compliquer la conception chez la femme, tels que l’âge, le diabète, le surpoids, le fait de boire beaucoup de café (plus de 5 ou 6 tasses par jour) et le tabagisme.

Les causes les plus fréquentes de l’infertilité masculine sont les suivantes :

Faible nombre de spermatozoïdes (numération spermatique faible) ou spermatozoïdes trop lents

Problèmes empêchant les spermatozoïdes de passer des testicules au pénis

Une numération spermatique faible peut avoir diverses causes. Elle peut être due à des déséquilibres hormonaux, à un excès de chaleur au niveau des testicules, à des infections comme les oreillons, à une cryptorchidie et à une varicocèle. Certains traitements médicaux, notamment divers médicaments, la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent avoir un impact sur la numération spermatique. Une consommation excessive d’alcool ou de marijuana peut également réduire le nombre de spermatozoïdes.

Des problèmes empêchant les spermatozoïdes de passer des testicules au pénis peuvent survenir en cas d’obstruction ou de lésions, dues à une chirurgie antérieure ou à certaines malformations congénitales. Le diabète et certains problèmes nerveux peuvent également avoir un impact sur la circulation des spermatozoïdes entre les testicules et le pénis.

Parfois, les médecins ne parviennent pas à déterminer la cause de la stérilité d’un couple.