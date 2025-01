L’ovule fécondé se fixe à la muqueuse de l’utérus et commence à se développer en 2 parties distinctes :

Embryon

Placenta

L’embryon est la partie de l’ovule fécondé qui se développe pour former un bébé. Il est considéré comme un fœtus à partir d’environ 10 semaines.

Le placenta se développe à partir de l’ovule fécondé, mais il ne fait pas partie du bébé. Il s’agit d’un organe qui nourrit l’embryon en développement. Un côté du placenta est relié à l’intérieur de l’utérus.

Après quelques semaines, le cordon ombilical se développe de l’autre côté du placenta. Le cordon relie l’embryon au placenta. Le sang de l’embryon circule à travers le cordon jusque dans le placenta. À l’intérieur du placenta, le sang de l’embryon s’enrichit en oxygène et en nutriments provenant de votre sang. Ensuite, le sang riche en oxygène et en nutriments remonte par le cordon vers le bébé. Juste après l’accouchement, le placenta se détache de l’utérus et est expulsé. Le placenta est alors appelé « annexes du fœtus ».

Le sac amniotique se développe autour de l’embryon. Il se remplit de liquide dans lequel l’embryon flotte et se développe. Ce liquide le protège également des traumatismes.

Étapes du développement du fœtus :

À 5 semaines : le cœur commence à battre et la plupart des autres organes commencent à se développer, suivis du cerveau et de la moelle épinière

À 10 semaines : l’embryon devient un fœtus

À 12 semaines : la plupart des organes sont formés

À 14 semaines : les médecins peuvent déterminer le sexe du fœtus

Entre 16 et 20 semaines : vous pouvez sentir le fœtus bouger

À 24 semaines : le fœtus peut survivre en dehors de l’utérus

Le processus de maturation pulmonaire se poursuit jusqu’à l’accouchement. Le cerveau continue à se développer pendant toute la grossesse et pendant la première année de vie après la naissance.