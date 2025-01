L’hypertension artérielle désigne une pression trop élevée dans les artères. Les artères sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang depuis le cœur vers le reste de l’organisme. L’hypertension artérielle exerce un stress sur le cœur et endommage les vaisseaux sanguins et les autres organes. Non traitée, l’hypertension artérielle peut provoquer des problèmes cardiaques ou rénaux, ou un AVC.

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle pendant la grossesse ? En temps normal, la tension artérielle a tendance à baisser chez les femmes enceintes. Une tension artérielle élevée, même très légèrement, peut être un signe de problèmes pour vous et votre bébé. Il existe trois types d’hypertension artérielle pendant la grossesse : Hypertension artérielle chronique : vous étiez déjà atteinte d’hypertension artérielle avant votre grossesse

Hypertension artérielle gestationnelle : hypertension artérielle qui survient après la vingtième semaine de grossesse et qui disparaît généralement quelques semaines après la naissance du bébé

Prééclampsie : hypertension artérielle qui apparaît tardivement au cours de la grossesse et qui est accompagnée d’un taux anormal de protéines dans les urines